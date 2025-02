Chance de emprestar Kendry Páez volta à pauta no Chelsea

O meio-campista equatoriano Kendry Páez sequer chegou ao Chelsea após a aquisição, em 2023, junto ao Independiente del Valle. Isso porque o jogador tem 17 anos de idade e o regulamento da Fifa prevê a concretização de transações desse tipo apenas à partir dos 18 anos.

Todavia, isso não impede que seu futuro seja assunto constante pelos lados da Inglaterra. Em especial, sobre ele integrar diretamente o elenco do técnico Enzo Maresca ou passar por um empréstimo para ganhar rodagem no Velho Continente.

De acordo com informação da BBC, a diretoria do Chelsea considera que seria importante repassar Kendry a um clube que é de propriedade dos mesmos empresários dos Blues: o Strasbourg, da França. Esse movimento, aliás, ganhou força diante do período de baixa técnica que vive Kendry Páez desde a reta final do ano passado.

Em 2025, o meio-campista disputou apenas o Sul-Americano Sub-20 com a seleção equatoriana. Afinal, o calendário de clubes ainda não começou para a maioria dos integrantes da elite equatoriana. No torneio de base, com participação discreta, marcando apenas um tento em quatro jogos, ele viu a Tri ser eliminada ainda na fase de grupos. Por consequência, acabando com a chance de participação no Mundial Sub-20 deste ano, no Chile.

Seja como for, a tendência é que o assunto apresente uma definição ainda no primeiro semestre, já que Kendry Páez estará apto a viajar para a Europa à partir do dia 7 de maio, data em que atinge a maioridade legal.

