Sem Telles e Allan, Botafogo divulga relacionados para jogo do Carioca

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Nova Iguaçu, às 21h45, nesta quinta-feira (6), em Moça Bonita, pela oitava rodada do Carioca. No entanto, a equipe comandada por Carlos Leiria terá desfalque de Alex Telles e Allan para o duelo do Estadual.

De acordo com informação do clube, Alex Telles está com um ferimento na região plantar do pé. Além dele, Allan, com um desconforto muscular, também não integra a lista dos relacionados para a partida desta quinta-feira.

Fora os desfalques, Bastos fica como opção novamente e tem grande chance de iniciar como titular. Por outro lado, David Ricardo, um dos reforços para a temporada, está com nome no BID (Boletim Informativo Diário). No entanto, ele não está à disposição para o jogo desta noite.

Por fim, o Botafogo pode terminar a rodada no G-4, zona de classificação para as semifinais, em caso de vitória.

Relacionados do Botafogo

Goleiros: John, Léo Link e Raul

Defensores: Alexsander Barboza, Bastos, Cuiabano, Mateo Ponte, Searafim, Vitinho

Meio-campistas: Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula

Atacantes: Artur, Igor Jesus, Kayke, Matheus Martins, Matheus Nascimento, Rafael Lobato, Savarino, Vitinho Lopes e Yarlen

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.