Porto x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico no Campeonato Português 2024/25. Nesta sexta-feira (7), Porto e Sporting se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na partida de abertura da 21ª rodada da Liga Portugal.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Porto

O Porto vive um péssimo momento na temporada e não vence há quatro rodadas no Campeonato Português. Dessa maneira, o time caiu para a terceira posição, com 42 pontos, oito a menos que o líder Sporting. Já a diferença para o vice-líder Benfica é de dois pontos.

Além disso, o técnico Martín Anselmi tem duas baixas confirmadas para o clássico no Estádio do Dragão. Dessa maneira, Otávio e Martim Fernandes desfalcam o Porto.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting é o líder isolado do Campeonato Português com 50 pontos e vem de três vitórias consecutivas na Liga. Além disso, o time está invicto há sete rodadas. Assim, a vantagem para o vice-líder Benfica é de seis pontos e o Leão pode dar um passo importante rumo ao título nacional em caso de vitória no Estádio do Dragão.

Contudo, o Sporting tem dúvidas relevantes para o clássico desta quinta-feira. Isto porque o atacante Viktor Gyokeres, artilheiro isolado da competição com 22 gols em 20 jogos, não está confirmado para enfrentar o Dragão. Por fim, Morita e Eduardo Quaresma também são incertezas no time comandado pelo técnico Rui Borges.

Porto x Sporting

21ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 07/02/2025, às 17h15 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR).

Porto: Diogo Costa, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Zé Pedro, João Mário, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Francisco Moura, Pepê, Rodrigo Mora e Samu Omorodion. Técnico: Martín Anselmi.

Sporting: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geovany Quenda, Daniel Bragança, Francisco Trincão e Viktor Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR).

VAR: Tiago Martins (POR).

