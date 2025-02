Capitão de time da Espanha anuncia afastamento do futebol por doença

O meio-campista Kirian Rodriguez, que é o capitão do Las Palmas, que integra a Primeira Divisão da Espanha, comunicou que vai precisar fazer uma interrupção em sua carreira. De acordo com pronunciamento do jogador, trata-se de uma pausa obrigatória, já que houve o reaparecimento de um câncer. Ele anunciou o afastamento em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (6). A enfermidade diz respeito ao linfoma de Hodking, que é uma espécie de câncer que ataca o sistema linfático. Deste modo, conforme a doença progride, limita a capacidade do organismo de combater a infecção.

“Ontem fui informado que tive uma recaída de câncer. Terei que parar de jogar novamente e passar por outra rodada de quimioterapia para lutar contra a doença”, apontou Kirian.

É a segunda ocasião em sua carreira que o meio-campista, de 28 anos, vai precisar se afastar do futebol devido ao linfoma de Hodking. Isso porque a enfermidade foi descoberta durante a temporada 22/23. Na oportunidade, Kirian ficou sem entrar em campo por 11 meses.

Las Palmas briga pela sua manutenção na Primeira Divisão da Espanha

Rodriguez é uma peça essencial no elenco do Las Palmas. Primeiro pela sua identidade, já que chegou ao clube da Espanha para integrar as categorias de base. Posteriormente, subiu ao profissional e se tornou capitão da equipe. A perda provavelmente será impactante para “Los Amarillos” (Os amarelos na tradução). Isso porque o Las Palmas briga para se manter na elite do futebol na Espanha. No atual cenário, encontra-se na 15ª colocação de La Liga, com 23 pontos depois de 22 rodadas.

Apesar do risco de queda e da sua ausência, Kirian confia que a equipe terá sucesso na sua luta para evitar o rebaixamento, uma situação frequente para o clube. Mesmo assim, “Los Amarillos” já tiveram êxito em tal cenário na edição anterior de La Liga. Ou seja, está em sua segunda temporada consecutiva na elite do futebol espanhol.

