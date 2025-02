Colômbia x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Colômbia e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (de Brasília), pela fase final do Sul-Americano Sub-20. A partida será no Estadio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. As duas equipes buscam manter o 100% nesta fase da competição para seguirem na zona de classificação para o Mundial Sub-20. As seleções, aliás se enfrentaram pelo grupo B da fase inicial da competição Os colombianos venceram por 1 a 0 e miram mais um triunfo sobre os brasileiros.

Onde assistir

O SporTV e o canal da Conmebol no YouTube, aliás, fazem a transmissão da partida entre Colômbia e Brasil, pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano Sub-20.

Como chega a Colômbia

A Seleção Colombiana, afinal, quer continuar brilhando no Sul-Americano Sub-20. A equipe comandada por César Torres começou a fase final vencendo o Paraguai por 4 a 0. Os Cafeteros, agora, enfrentam a Seleção Brasileira, que também vem de vitória, mas que já venceu na fase de grupos por 1 a 0 com gol de Neiser Villarreal , atual artilheiro da competição com seis gols em quatro partidas. Além disso, os colombianos implementam um sistema ofensivo similar ao do profissional, o que pode dar trabalho à equipe brazuca.

Como chega o Brasil

Depois de uma primeira fase bem abaixo, a Seleção Brasileira mostrou uma nova cara na vitória sobre o Uruguai. Além do ânimo, os três pontos foram importante para sequência da competição. Se vencer, o Brasil tem a chance de se aproximar da vaga para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Das seis seleções, quatro vão se classificar pelo Sul-Americano Sub-20, sendo que o Chile, como sede do Mundial, está automaticamente garantido. Assim, o time brasileiro pode encarar o jogo como uma revanche por conta do confronto da primeira fase.

COLÔMBIA x BRASIL

2ª rodada do Hexagonal do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 7/2/2025 (sexta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela.

Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Conmebol (Youtube)

COLÔMBIA: García; Sandoval, Simon Garcia, Mosquera e Arizala; González, Diaz e Landázuri; Batioja, Perea e Villareal. Técnico: César Torres.

BRASIL: Felipe; Igor Serrote, Arthur Dias (Bordon), Iago e Leandrinho (Zé Guilherme); Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson (Wesley) e Deivid Washington (Rayan). Técnico: Ramon Menezes.

