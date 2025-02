Gol de Hernán Barcos, na Libertadores, entra para a história

Para a eliminatória na primeira fase da Libertadores, o gol agônico de Hernán Barcos foi fundamental para o empate do Alianza Lima, contra o Nacional-PAR, em 1 a 1.

Entretanto, além da importância para o confronto em si, ele também entrou para a história da competição por outro motivo. Mais especificamente, do Top 5 de atletas mais velhos a marcar um tento na principal competição de clubes na América do Sul.

Com o gol de pênalti já aos 53 minutos do segundo tempo, Barcos se tornou o quinto atleto de maior idade a fazer um gol pela Libertadores com seus 40 anos, nove meses e 23 dias. Dentre os jogadores argentinos, aliás, ele é o ponteiro no quesito.

O líder geral desse ranking, por sinal, marcou por um clube que Hernán Barcos conhece muito bem, o Palmeiras. Em 2017, quando tinha 42 anos, dez meses e 18 dias, o então lateral-esquerdo Zé Roberto fez o terceiro tento palmeirense no triunfo sobre o Atlético Tucumán, por 3 a 1. O confronto valeu pela última rodada da fase de grupos no torneio continental.

Além dos citados, compõem o ranking o interminável centroavante paraguaio Roque Santa Cruz (em dois gols com a camisa do Libertad) além do ex-jogador uruguaio Oscar Aguirregaray. Pelo Peñarol, Oscar fez o gol de honra na derrota do time de Montevidéu, por 3 a 1, para o Vasco. O confronto em questão ocorreu no Estádio Centenario, em 2001.

Sequência

Com o resultado em Assunção, o vencedor do confronto de volta, na próxima quarta-feira (12), vai para a segunda fase eliminatória da Libertadores. A saber, o confronto determina o oponente do Boca Juniors na sequência da competição.

