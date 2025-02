Atacante português fecha acordo para ser embaixador global da Mizuno

Atacante português, João Félix não apenas mudou de clube como também de fornecedora de material esportivo ao assinar com a Mizuno. Assim, ele também será um embaixador em nível global da marca. Mesmo que o anúncio da empresa tenha sido recente, o jogador vem utilizando as chuteiras da empresa já há algumas semanas.

O acordo também inseriu o atleta como uma peça essencial na produção e aprimoramento das linhas de chuteiras. Em um primeiro momento, João Félix vai usar o modelo “Mizuno α Ⅱ JAPAN”, criada para possibilitar a máxima velocidade, precisão e desempenho. A avaliação é que o calçado seja um dos melhores projetos da história da empresa.

Isso porque os indícios apontam que a tecnologia melhora a aderência e diminui o deslizamento do pé. Com isso, há garantia de uma estabilidade para os movimentos dos jogadores nos gramados. O atacante português terá de participar das propagandas envolvendo o lançamento das novas chuteiras. Ele também vai colaborar com a divulgação de peças que integram a categoria “estilo de vida”, a qual a Mizuno pretende ampliar e consolidar sua presença dentro e fora dos campos.

Atacante e representante da Mizuno se manifestam sobre o patrocínio

João Felix se posicionou e indicou estar contente com a nova parceira.

“Estou muito satisfeito por me tornar o embaixador global da Mizuno, uma marca com uma longa e rica história. As chuteiras Mizuno são muito leves e confortáveis. Minha primeira impressão depois de usá-las foi realmente fantástica e estou animado para jogar com esses calçados. Além disso, estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a Mizuno para expandir a marca globalmente”, detalhou o atacante.

O presidente da companhia, Akito Mizuno, também demonstrou empolgação com a cooperação.

“Estamos muito satisfeitos em receber João Félix como embaixador da Mizuno. Ao lado de Félix, que continua a brilhar nos maiores palcos do mundo desde a sua adolescência, iremos crescer e evoluir ainda mais os negócios de futebol da Mizuno em nível global. Estou realmente ansioso para levar alegria e inspiração aos fãs de futebol em todo o mundo através desta parceria”, comentou o mandatário da Mizuno.

Curta permanência em clubes

Candidato a possível sucessor de Cristiano Ronaldo e vencedor do título “Golden Boy” em 2019, João Félix assinou um contrato de sete temporadas com o Atletico de Madrid. Os Colchoneros pagaram 126 milhões de euros (o equivalente a R$ 549 milhões na cotação da época) ao Benfica. Na ocasião, ele se tornou o quarto jogador mais caro da história

Contudo, permaneceu no clube em apenas três temporadas. Em seguida, teve duas experiências por empréstimo. A primeira no Chelsea por apenas seis meses e depois no Barcelona durante um ano.

Posteriormente, retornou aos Blues em uma transferência em definitivo. Afinal, o clube inglês concordou em desembolsar 52 milhões de euros (R$ 317 milhões na cotação do período) ao Atlético de Madrid, com a assinatura de um novo contrato de sete anos. Entretanto, houve uma mudança de avaliação seis meses depois, com um rendimento aquém do esperado, com sete gols em 20 jogos.

Nesta oportunidade no Rossonero, João vai formar uma parceria com seu conterrâneo, o também atacante Rafael Leão. Por sinal, terá como mentor o comandante português Sérgio Conceição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.