Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, de Brasília, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão goleou o Guarani por 4 a 1, fora de casa, em seu último compromisso e mostrou que tem forças para brigar pelo tetracampeonato seguido. Já o Timão tem a melhor campanha até aqui, com 18 pontos e apenas uma derrota, também ven vitória. E tenta manter este embalo. A Voz do Esporte fará uma grande cobertura deste duelo. A Jornada Esportiva terá início às 18h30, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.