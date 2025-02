Santos tenta a contratação de volante do River Plate

O Santos segue firme no mercado de transferências em busca de reforços para a temporada. O clube tenta, agora, a contratação do volante Rodrigo Villagra, do River Plate. Aos 23 anos, o argentino é o grande nome para o meio de campo do Peixe. Contudo, há concorrência de clubes de fora da América do Sul pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2027.

Caso acerte com Villagra, o Santos vai encerrar a busca por jogadores do setor, de acordo com o “ge”. As conversas começaram há cerca de uma semana. Villagra foi recomendado pelo setor de scout do clube.

O volante, formado na base do Rosario Central, atuou também no Talleres antes de chegar ao River Plate. Clubes com mais poder de investimento que o Peixe, como o CSKA Moscou, da Rússia, estão interessados no jogador.

Segundo a rádio “Continental”, da Argentina, os europeus são, no momento, os favoritos para acertar com o volante.

Dessa maneira, a equipe da Vila Belmiro já fechou com dez reforços para a temporada de 2025. São eles: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy, os meias Thaciano e Zé Rafael, e os atacantes Neymar, Deivid Washington, Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Tiquinho Soares.

