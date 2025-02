Nova Iguaçu x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

O Botafogo jogará de visitante, nesta quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Vale pela oitava rodada da Taça Guanabara, etapa quando todos jogam contra todos, em sistema de pontos corridos, nesta edição do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no estádio do Bangu. É somente a terceira vez, em 2025, que o Glorioso vai a campo com os jogadores do time principal e busca vencer para entrar no G4. Já o Nova Iguaçu, com 12 pontos, assume a liderança em caso de vitória. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 20h15 (de Brasília) sob o comando de Aldo Luiz, que também narra o jogão.