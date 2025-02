Atlético pode ser eliminado do Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro; entenda o cenário

O Atlético enfrenta uma situação delicada. Apesar de ter vencido as últimas partidas, as vitórias de Betim e Tombense colocaram o Galo novamente em uma posição complicada. O clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pode resultar em uma eliminação antecipada.

O Atlético encara dois cenários possíveis em caso de derrota. Se o Cruzeiro vencer o Galo e, simultaneamente, Betim superar o Villa Nova, o América vencer o Tombense e o Athletic derrotar o Uberlândia, essas equipes atingiriam 15 e 14 pontos, tornando impossível para o Atlético alcançá-las.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG acerta empréstimo de Robert ao Atlético-GO

Outro cenário possível ocorre se Betim e Athletic vencerem seus jogos contra Tombense e América, respectivamente. Nesse caso, o Atlético poderia empatar em pontos com o Tombense, mas ficaria atrás no número de vitórias.

Para se classificar, a solução é simples: o Galo precisa vencer o Cruzeiro no domingo e depois derrotar o Itabirito na última rodada. Contudo, o clube precisará ficar atento aos resultados das outras equipes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.