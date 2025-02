Liverpool atropela o Tottenham e vai à final da Copa da Liga Inglesa

Sólido e estratégico, o Liverpool garantiu vaga em mais uma decisão da Copa da Liga Inglesa. Os Reds foram superiores do início ao fim e golearam o Tottenham por 4 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da competição, em Anfield, na Inglaterra. Gakpo, Salah, Szoboszlai e Van Dijk marcaram para os donos da casa. O primeiro duelo terminou 1 a 0 para os Spurs. No entanto, a partida desta quinta-feira (6) foi um domínio absoluto da equipe do “careca do Liverpool”.

Classificado para a final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool vai enfrentar o Newcastle, que passou pelo Arsenal na última quarta-feira (5/2). O confronto entre as equipes acontece no próximo dia 16 de março, em Wembley. O Newcastle, aliás, chega na final embalado e vai buscar um título nacional após 70 anos.

Pressão dos Red’s

Atrás do placar e com o apoio da torcida, o Liverpool não se omitiu do jogo e foi superior durante todo o primeiro tempo. A equipe comandada por Arne Slot fechou a primeira etapa, com 73% de posse de bola e mais de 11 finalizações à meta do goleiro Kinsky, que fez pelo menos duas grandes defesas. De tanto insistir, os Reds chegaram ao gol. Aos 29 minutos, Salah deu lindo passe para Szoboszlai na área, e o húngaro finalizou bem para abrir o placar. No entanto, a arbitragem apontou o impedimento do camisa 8. Porém, logo depois, o Liverpool confirmou a superioridade. Salah acionou o Gakpo na segunda trave. Ele finalizou de primeira para abrir o placar. O Tottenham foi com a estratégia de se fechar e buscar os contra-ataques, mas sem sucesso. Além disso, Richarlison saiu com dores e preocupa o time do Spurs.

Salah magistral

A tônica da segunda etapa seguiu da mesma maneira. O Liverpool propondo o jogo, enquanto o Tottenham pouco conseguia criar alguma jogada ofensiva. Antes do minuto inicial, os Reds quase ampliaram com Salah. O egípcio cortou para o meio e chutou rasteiro para boa defesa do goleiro. Em novo ataque, Darwin Núñez recebeu bola na área, mas foi derrubado. O árbitro não teve dúvidas e sinalou a penalidade. Na marca da cal, Salah colocou a bola no ângulo e ampliou a vantagem no placar.

Absoluto e foco no 11° título

Depois do gol de Salah, o Liverpool diminiu intensidade, mas mesmo assim manteve o controle do jogo. Os Reds ainda tiveram chances de marcar, com Gakpo e Salah. E ainda teve tempo de ampliar a diferença. Em rápido contra-ataques, Szoboszlai recebeu de frente para o gol e só tocou para o fundo da rede. Aos 35 minutos do segundo tempo, Van Dijk subiu com liberdade e comemorou mais um gol dos Reds. Do outro lado, o Tottenham seguia com dificuldades de criação. O coreano Son, destaque do time, quase não participou das jogadas ofensivas. Nem mesmo Spence tinha tanta liberdade para avançar pela lateral, e Mathys Tel também ficou muito marcado pela zaga adversária. Agora, os ingleses buscam se isolar ainda mais na conquista da Copa da Liga Inglesa. O Manchester City, que ocupa a segunda posição, soma oito títulos da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.