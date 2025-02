Barcelona atropela Valencia com hat-trick de Ferrán Torres e vai à semifinal da Copa do Rei

Anotou a placa? Mesmo com um time misto, o Barcelona atropelou o Valencia nesta quinta-feira (6) e goleou os adversários por 5 a 0 em partida válida pelas quartas de final da Copa da Rei. O grande destaque do jogo foi o atacante Ferrán Torres, autor de um hat-trick. O atacante, inclusive, comemorou um dos gols contra o seu ex-clube com uma homenagem às vítimas das enchentes na Espanha com a frase “Não vamos esquecer de Valencia” escrita na camisa. Enquanto Fermín López e Lamine Yamal completaram a vitória no Mestalla.

O técnico Hansi Flick optou por não começar a partida com força máxima e mandou a campo um time misto. A estratégia funcionou e o Barça não encontrou dificuldades para vencer o jogo fora de casa.

Dessa maneira, o Barcelona confirmou a vaga entre os quatro melhores times da Copa do Rei, o principal torneio mata-mata do futebol espanhol. Antes da classificação do Barça, Atlético, Real Madrid e Real Sociedad já haviam garantido a posição na semifinal. Os últimos confrontos antes da grande decisão serão definidos por sorteio.

Por outro lado, o Valencia se despede da Copa do Rei e terá que se contentar apenas com a disputa do Campeonato Espanhol, no qual a equipe luta pela permanência em La Liga. Isto porque o time está na 19ª posição, com 19 pontos, na frente apenas do Real Valladolid, lanterna da competição. Além disso, a diferença para o Espanyol, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Valencia x Barcelona

Mesmo com um time misto, o Barcelona atropelou o Valencia no primeiro tempo. Férran Torres abriu o placar logo aos 2 minutos e marcou mais dois gols. Além disso, Fermín López completou a goleada na primeira etapa com um golaço de cavadinha antes das equipes irem para o vestiário. Aos 30 minutos, quando já estava 3 a 0 para o Barça, parte da torcida do Valencia deixou o estádio, insatisfeita com o rendimento da equipe.

Na volta do intervalo, o Barcelona não tirou o pé do acelerador e chegou ao quinto gol. Após assistência de Raphinha, Lamine Yamal finaliza rasteiro e sem muita força, mas conta com desvio no defensor adversário para ampliar a goleada aos 13 minutos. Com a vitória confirmada, o Barça fez alterações na equipe, deu oportunidade para jovens atletas e o ritmo de jogo diminuiu. Assim, os culés controlaram o resultado até o apito final.

Quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Terça-feira (4/2)

Atlético de Madrid 5×0 Getafe

Quarta-feira (5/2)

Leganés 2×3 Real Madrid

Quinta-feira (6/2)

Real Sociedad 3×1 Osasuna

Valencia 0x5 Barcelona

