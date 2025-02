FMF divulga escala de arbitragem para o clássico entre Cruzeiro e Atlético

A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou, nesta quinta-feira (6), a escala de arbitragem para o clássico entre Cruzeiro e Atlético, que acontecerá neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Dessa maneira, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, de 37 anos, será o responsável por comandar o jogo. Em 2024, ele já apitou a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, que terminou empatado em 2 a 2, na Arena MRV.

Lima será auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva, ambos também de Minas Gerais. O VAR ficará a cargo de Rodolpho Toski Marques, do Paraná.

Assim, Felipe Fernandes Lima expressou a importância de apitar este clássico.

“É com grande alegria e satisfação que recebemos a designação para o quarto clássico da minha carreira. Eu e meus companheiros de equipe de arbitragem estamos cientes da responsabilidade de conduzir um grande jogo como esse”, afirmou em entrevista à rádio “Itatiaia”.

Atualmente, o Atlético ocupa a terceira colocação do Grupo A do Campeonato Mineiro, com dez pontos. Em contrapartida, o Cruzeiro lidera o Grupo C, com 11 somados.

