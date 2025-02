Palmeiras e Corinthians escalados para clássico no Allianz Parque

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o Dérbi de logo mais desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, mandante do duelo, vem com esquema de três zagueiros, incluindo três alterações no time titular em relação à escalação na vitória sobre o Guarani, no último domingo (2).

O Timão, por sua vez, volta com o time principal após poupar boa parte dos titulares no triunfo sobre o Novorizontino, na segunda (3). Confira abaixo, então, como chegam os rivais para este jogaço, que começa às 20h (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira escala uma equipe com três zagueiros, com Gómez, Murilo e Naves. Ele também mexe nas laterais. Afinal, Mayke e Piquerez entram nas vagas de Marcos Rocha e Vanderlan, respectivamente. A dupla surge no banco de reservas.

Adiante, Aníbal Moreno foi o “sacrificado” para a entrada do trio de zaga. De resto, o time é o mesmo que goleou o Guarani por 4 a 1, pela sexta rodada do Paulistão. A escalação do Verdão é, então, a que segue: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo, Naves e Piquerez; Richard Ríos, Estevão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Maurício.

Quanto ao Corinthians, o técnico argentino Ramón Díaz retoma com seu time titular. Somente Hugo Souza, Alex Santana (autor do gol da vitória por 1 a 0) e Yuri Alberto seguem na equipe. Assim, Memphis Depay está de volta à escalação. O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana, Carillo e Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

