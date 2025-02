Palmeiras x Corinthians é adiado em 30 minutos por fortes chuvas

O clássico Palmeiras x Corinthians, marcado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira (6), está adiado em pelo menos 30 minutos. É o que informa a Federação Paulista de Futebol (FPF) através de nota emitida em suas redes sociais.

A razão é a forte chuva que cai em São Paulo (SP). A partida entre São Bernardo e Novorizontino, que começou às 19h, foi interrompida pelo mesmo motivo, aliás. Em São Bernardo do Campo, aliás, há uma alta incidência de raios, o que contribuiu para a decisão.

Confira o comunicado

“A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30.”

Palmeiras x Corinthians não é o primeiro clássico a começar fora de hora nesta edição de Paulistão. Afinal, o Corinthians x São Paulo do dia 25/01, pela quarta rodada, no Morumbis, também contou com atraso em seu início por conta das fortes chuvas que caem na capital paulista desde meados de janeiro.

