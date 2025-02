CBF homenageia Marcelo após anúncio de aposentadoria

O agora ex-lateral-esquerdo Marcelo anunciou, nesta quinta-feira (6), sua aposentadoria do futebol após 18 anos de carreira. Em resposta à notícia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma homenagem nas redes sociais, destacando a brilhante trajetória do jogador.

A publicação, afinal, trazia uma sequência de fotos de Marcelo com a camisa da Seleção Brasileira, além de uma arte com os clubes pelos quais passou, acompanhada da mensagem “Valeu demais”, com o escudo da CBF no centro. Na parte inferior da imagem, estava o nome de Marcelo, com o número 12 inserido na letra “O”. O post também incluía informações sobre o número de jogos, gols e as Copas do Mundo em que o atleta esteve presente.

Na legenda, a CBF enalteceu as conquistas de Marcelo, tanto com a Seleção Brasileira quanto com os clubes pelos quais passou.

“Hoje nos despedimos de um dos maiores laterais da história do futebol. Marcelo, sua trajetória brilhante, marcada por 25 títulos com o Real Madrid e diversas conquistas com a Seleção Brasileira, encheu de orgulho torcedores ao redor do mundo. Obrigado por cada drible, cada assistência e por representar o Brasil com tanta maestria. Seu legado será eterno nos gramados e em nossos corações. Desejamos muito sucesso nas próximas jornadas”, escreveu a CBF.

Pelo Brasil, aliás, Marcelo foi o titular da lateral-esquerda por oito anos, disputando as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além de conquistar a Copa das Confederações em 2013. Também foi medalhista olímpico, com prata em 2012 e bronze em 2008.

Vale lembrar que Marcelo está sem clube desde 2 de dezembro, quando deixou o Fluminense, após um desentendimento com o técnico Mano Menezes no fim de uma partida contra o Grêmio.





