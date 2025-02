Fluminense anuncia renovação com Germán Cano

O Fluminense anunciou na noite desta quinta-feira (6) uma notícia muito esperada pelos torcedores tricolores. Afinal, o artilheiro Germán Cano, autor de um dos gols da vitória do Flu por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quarta (5), renovou seu contrato com o clube. O argentino, que tinha vínculo até o fim de 2025, assinou novo contrato no CT Carlos Castilho até o fim de 2026.

Germán Cano chegou ao Fluminense no início de 2022 para se tornar um dos grandes ídolos da História do clube. O Rei da América de 2023 conquistou o carinho da torcida tricolor com gols e muita dedicação.

Marcas históricas pelo Fluminense

Ao todo, o camisa 14 soma 178 jogos e 95 gols pela equipe. Vestindo verde branco e grená, Cano conquistou os títulos da Libertadores 2023, da Recopa 2024 e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara 2022 e 2023.

Além dos títulos, Cano vem alcançando diversas marcas importantes desde sua chegada ao Fluminense. O atacante é o segundo maior artilheiro do clube no século (95 gols), terceiro estrangeiro com mais gols, maior artilheiro da história do Flu em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022, 44 gols) e o maior artilheiro da história do time na Libertadores (17 gols).

Cano iniciou com tudo sua quarta temporada pelo Fluminense, com quatro gols em cinco partidas. Em 2022, quando desembarcou em Laranjeiras, balançou a rede 44 vezes, enquanto em 2023, quando foi protagonista na conquista da América, marcou 40 gols, quebrando recordes importantes. Em 24, após enfrentar algumas lesões, porém, terminou a temporada com apenas sete. Com os 95 gols marcados, Cano é, dessa forma, o segundo maior goleador do Fluminense no século, atrás apenas de Fred (199).

