Hugo Souza fica na bronca com atuação do Corinthians no clássico: ‘Inconformado’

O Corinthians saiu do Allianz Parque com um ponto conquistado. No empate contra o Palmeiras, o Timão saiu atrás no marcador, conseguiu igualar o marcador e, mesmo com um a menos, segurou o rival. Hugo Souza, mais uma vez, é um dos responsáveis pelo resultado.

Assim como na partida contra o Novorizontino, o goleiro corinthiano defendeu um pênalti. Desta vez, já nos acréscimos. Apesar da boa atuação, Hugo não deixou de criticar a atuação da equipe, que ficou devendo ao longo do clássico, e ressaltou o fato de não ter saído derrotado da casa do adversário.

“Fico feliz pela minha performance, por ter saído como craque, mas inconformado pela forma que não conseguimos jogar o clássico, em que precisamos de mais. Precisa de um pouco mais da nossa equipe. Complicou mais com a expulsão. Não vou falar de arbitragem, decisão é deles. A gente vai melhorar, mas o importante é que a gente não perdeu. Ponto importante para deixar na liderança do grupo e classificação geral. Vamos buscar cada vez mais as vitórias. Feliz por ter evitado a derrota e vamos continuar lutando para fazer os três pontos e ganhar os clássicos”, ressaltou.

O goleiro destacou a sua função de cobrar o time na sua função de capitão. Entretanto, Hugo lamentou a falta de pressão da equipe ao longo da partida e dos espaços cedidos ao rival.

“Eu estava tentando cobrar o máximo da equipe, sou o capitão. Tentei ajudar um pouco mais a equipe a estar mais ligado, demos muito espaço, faltou pressão na bola. Mas o importante é que a gente não perdeu, vamos buscar os três pontos nos próximos jogos”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.