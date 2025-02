Santos prepara esquema de segurança especial para contar com Neymar no interior

Depois de jogar além do esperado em sua reestreia, Neymar já entrou no planejamento do Santos para a sequência do Paulistão. Para contar com o astro na próxima rodada, contra o Novorizontino, o Peixe prepara uma operação de segurança especial no interior do estado.

O Santos viajará para Novo Horizonte em um voo fretado. Além disso, o time ficará em um setor separado dentro do hotel. O clube está preocupado em garantir que Neymar e o restante do elenco tenham tranquilidade antes das partidas, seja no Paulistão ou nas futuras competições nacionais.

O Peixe também já entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol para garantir que os protocolos de segurança sejam respeitados nos estádios em que atuar como visitante.

A equipe de seguranças também deve aumentar. Antes, o Santos contava com apenas três profissionais. Agora, o efetivo sobe para cinco, sendo dois apenas para Neymar. Em sua apresentação e na sua primeira partida, o craque sofreu muito assédio de torcedores e até mesmo de outros jogadores.

Também há uma atenção com a família do jogador. O pai de Neymar faz questão de viajar com o time para acompanhar os jogos nos estádios. Com isso, o Santos já providenciou um segurança apenas para os familiares do astro.

