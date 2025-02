Botafogo supera 'bruxa solta' e pênalti perdido para vencer o Nova Iguaçu

O Botafogo superou uma noite sem brilho e de “bruxa solta” nesta quinta-feira (6) e, nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu voltar ao G4 da Taça Guanabara. Foi na vitória suada por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu, em jogo pela oitava rodada, em Moça Bonita. O jovem Kayke saiu do banco para, aos 45′, dar a vitória ao Glorioso, que teve três substituições forçadas por lesão (sendo duas antes dos 15′ do primeiro tempo) e ainda viu Savarino desperdiçar pênalti. Quem lamenta é a própria Laranja Mecânica, que entraria no G4 com o empate.

Primeiro tempo

Bastaram cinco minutos para o Botafogo a primeira notícia ruim da noite. Afinal, o zagueiro Bastos, que se recuperara de lesão e estreava na temporada, se lesionou e teve de sair. Serafim entrou em seu lugar. Apenas dez minutos depois, durante contra-ataque puxado por Savarino, foi a vez de Artur se machucar. Este, porém, foi sozinho, “puxando” a posterior da coxa direita.

Apesar dos pesares, o Glorioso era o melhor time em campo, testando o goleiro Maticoli com chutes de longe. Savarino, Gregore e Marlon Freitas tentaram, mas não conseguiam abrir o marcador em Moça Bonita. Posteriormente, porém, o time caiu de rendimento, abusando dos erros. Vitinho e Cuiabano, por exemplo, erravam bastante.

Segundo tempo

Com o Botafogo mal no jogo, Carlos Leiria propôs outras duas mudanças na volta do intervalo. Os jovens Newton e Kayke (guarde este nome) entraram nas vagas de Gregore e Igor Jesus, respectivamente. Mas a primeira chegada foi com Matheus Martins, após cruzamento de Vitinho. Maticole, porém, fez a defesa no centro do gol.

O lance acordou o Fogão, que, pouco depois, aos 10′, chegou novamente com perigo. Desta vez, Cuiabano, de direita, tentou cruzado, mas parou no arqueiro do Nova Iguaçu. Depois, outra lesão no Glorioso: Serafim, que entrara por conta da contusão de Bastos, deixou o campo por dores nas costas.

O Botafogo tentava melhorar aos poucos. Savarino deu passe incrível de trivela para Rafael Lobato, que ficou na cara do gol. O garoto, porém, se assustou com a chance e escorregou, sendo facilmente desarmado pela defesa. Depois, Matheus Martins sofreu pênalti duvidoso. Savarino – o melhor do Bota – cobrou no canto esquerdo de Maticoli, que fez grande defesa, aos 22′. Após este desperdício, a equipe teve poucos momentos de brilho, mas, no apagar das luzes, conseguiu superar, de fato, o goleirão do Nova Iguaçu. Savarino cruzou de três dedos da esquerda e o camisa 19 estava lá para, de coxa, conferir a vitória Gloriosa.

Próximos passos

Com a tardia vitória, o Botafogo, enfim, retorna ao G4, ficando, assim, em quarto, com 12 pontos. O Nova Iguaçu, que entrava no G-4 com o empate, lamenta e termina apenas em sexto.

O Glorioso volta a campo no domingo (9), quando recebe o Madureira, no Nilton Santos, pela nona rodada da Taça Guanabara. Três dias depois, na quarta (12), pega o Flamengo em jogo atrasado pela sétima rodada.

O Nova Iguaçu tem parada dura pela frente: pega o Volta Redonda, também no domingo, no Raulino de Oliveira. Depois, só no outro domingo (16), visita o Fluminense, pena penúltima rodada da Taça GB.

Jogos da oitava rodada

Quarta-feira (5/2)

Bangu 0 x 0 Boavista

Portuguesa 0 x 5 Flamengo

Vasco 1 x 2 Fluminense

Quinta-feira (6/2)

Madureira 0 x 1 Sampaio Corrêa

Volta Redonda 2 x 1 Maricá

Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo

NOVA IGUAÇU 0 x 1 BOTAFOGO

8ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: Quinta-feira, 06/02/2025, às 21h45 (de Brasília)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon (Mateus, intervalo); Fernandinho, Igor Guilherme (Lucas Cruz, 34’/2ºT), Xandinho, João Lucas (Jorge Pedra, 34’/2ºT) e Andrey (Caio Hones, 12’/2ºT); Victor Rangel (Phillipe Costa, 12’/2ºT). Técnico: Carlos Vitor.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos (Serafim, 6’/1ºT; depois, Patrick de Paula, 11/2’ºT), Barboza e Cuiabano; Gregore (Newton, intervalo), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Rafael Lobato, 17’/1ºT), Matheus Martins e Igor Jesus (Kayke, intervalo). Técnico: Carlos Leiria.

Gols: Kayke, 45’/2ºT (0-1)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Fernandinho, Gabriel Pinheiro (NOV); Cuiabano, Serafim (BOT)

Cartões Vermelhos: –





