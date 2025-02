Blooming vence El Nacional e abre vantagem na Libertadores

Na noite desta quinta-feira, 6/2, no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o Blooming, jogando em casa, conseguiu um bom resultado. No jogo de ida pela 1ª fase eliminatória da Libertadores-2025, venceu o El Nacional, do Equador, por 3 a 2. Assim, abre vantagem para o duelo de volta, na próxima quinta-feira (13), em Quito. Afinal, pode emoatar que garante a classificação à próxima fase. Se perder por um gol, decisão por pênaltis. Por dois gols, o El Nacional avança. Os gols do time boliviano foram de Garzón, Villarroel e Ávila. Guisamano e Ledesma marcaram para os equatorianos.

O vencedor deste duelo enfrentará, na próxima fase, o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Além deste confronto, há mais dois jogos pela 1ª fase: Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) (Monagas venceu por 2 a 0 na ida) e Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) (1 a 1 na ida). Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Porém, os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).

Blooming na frente

O Blooming foi dominante no primeiro tempo, impondo seu jogo, criando oportunidades e saindo para o intervalo vencendo por 3 a 1. Garzón marcou o primeiro gol aos 16 minutos, recebendo passe na entrada da área e tocando na saída do goleiro Cabezas. Garzón quase ampliou numa cabeçada pouco depois. Porém, aos 21 minutos, Villarroel ampliou. Apesar de levar um gol de Guizamano, que chutou com muita categoria uma jogada construída pela direita, o Blooming seguia dominando a partida e ampliou aos 37 minutos num golaço. Garzón rolou para Ávila, que, de fora da área, mandou uma bomba sensacional.

No segundo tempo, embora o Blooming tenha lamentado o desperdício de duas grandes chances, o Nacional foi bem mais perigoso. Afinal, perdeu chances claras para diminuir o placar, o que só conseguiu efetivamente aos 43 minutos, numa cabeçada de Ledesma. Com isso, o Nacional se lançou em busca do empate e quase levou o quarto gol. Afinal, Spenhay acertou uma no travessão dos equatorianos.

BLOOMING 3X2 EL NACIONAL

Jogo de ida da 1ª fase eliminatória da Libertadores

Data: 6/2/2025

Local: Ramón Aguilera, Santa Cruz de La Sierra (BOL)

BLOOMING: Uraezana; Etchebarne, Gomez e Enoumba; Durán, Villarroel, Figuera, Alaniz e Vadala (Spenhay, 28’/2ºT); Nahuel Acosta e Garzón (Posse, 19’/2ºT). Técnico: Maurício Sória

NACIONAL-EQU: Cabezas; Carabali (Chala, Intervalo), Flor e Bedoya; Guisamano, Cevallos, Vélez (Montaño, 28’/2ºT) Pazmiño (Ledesma Intervalo) e Mora (Caicedo, Intervalo); Cifuente (Fidel Martínez, 28’/2ºT) e Guisamano. Técnico: Omar Asad

Gols: Garzon, 16’/1ºT (1-0); Villarroel, 21’/1ºT (2-0); Guisamano, 28’/1ºT (2-1), Ávila, 37’/1ºT (3-1); Ledesma, 43’/2ºT (3-2)

Árbitro: Mario Vivar (PAR)

Auxiliares: Roberto Vanete e Junior Aranda (PAR)

VAR: Ulises Merelles (PAR)

Cartões amarelos: Enoumba e Acosta (BLO); Caicedo (NAC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.