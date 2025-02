Ruben Amorim admite crise no United: ‘Estamos lutando por nossos empregos’

Substituto de Erik ten Hag após grande trabalho à frente do Sporting, Ruben Amorim admitiu que sua situação no Manchester United não é das melhores. Afinal, o treinador acumula tropeços, com oito vitórias, oito derrotas e três empates. O time, por sinal, é apenas o 13º colocado da Premier League, no momento.

“Como disse antes, estamos lutando por nossos empregos até o verão (risos). Eu sei desde quando escolhi essa profissão que você corre o risco dos resultados”, afirmou.

No início da semana, o ídolo Gary Neville teceu críticas ao comandante e afirmou que os Red Devils pioraram sob o comando do português. Diante disso, o profissional tem sido alvo de muita pressão também pelo rendimento do clube na última janela de transferência.

Dessa forma, o United contratou apenas os jovens Ayden Heaven (zagueiro de 18 anos) e Patrick Dorgu (lateral-esquerdo, de 20). Além disso, não deu espaço para Rashford, agora no Aston Villa, reforçando um rival na disputa das principais competições do país.

“Eu olho para o calendário e para a equipe. Entendi que a minha decisão de mudar tudo e tomar essas decisões difíceis no meio da temporada sem fazer novas contratações seria um perigo para o treinador”, analisou.

“Mas desde o primeiro dia, com bons ou maus resultados, eu tenho uma ideia clara do que quero fazer e corro esses riscos porque, no final, acho que vai valer a pena. Mas eu sei, não sou ingênuo e já disse várias vezes: esse é um esporte de resultados, e estamos em uma situação difícil, concluiu.

