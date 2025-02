Edição da Fórmula E promove corrida com Agüero e filho de Beckham em Miami

A Fórmula E, campeonato de carros elétricos da FIA (Federação Internacional do Automóvel), realizará a edição ‘Evo Sessions’ entre os dias 5 e 6 de maio no Autódromo Internacional de Miami. O evento promoverá corridas com a formação de duplas entre pilotos oficiais da categoria e celebridades do esporte e do cinema. Sergio Agüero e Brooklyn Peltz Beckham, filho de David Beckham, já estão confirmados.

O evento funcionará da seguinte forma: cada famoso contará com um piloto oficial como parceiro, para atuar como mentor nas corridas. As celebridades pilotarão o modelo ‘Gen3 Evo’, que é o novo carro da Fórmula E para temporada, durante os dois dias de competição. Antes do início do evento, os convidados passarão por um programa de desenvolvimento que visa familiarizá-los com a pilotagem do automóvel.

Até o momento, dez convidados estão confirmados no evento, restando apenas um para completar a lista. Outro nome muito conhecido, além da dupla já mencionada, é o de Tom Felton – que interpretou Draco Malfoy na saga Harry Potter. Brooklyn Peltz Beckham é o único que já conhece sua dupla: o piloto neozelandês Mitch Evans.

Fórmula E

A interação inédita entre famosos e pilotos profissionais da categoria visa dar mais visibilidade à Fórmula E, atraindo, assim, mais fãs para modalidade. O evento também servirá para preencher o intervalo de oito semanas entre o E-Prix de Jeddah e Miami.

Os convidados até o momento: ex-jogador Sergio Agüero; Brooklyn Peltz Beckham; atriz Emelia Hartford; atores Lucien Laviscount e Tom Felton; criadores de conteúdos automotivos Supercar Blondie, Driver 61 e Juca; jornalista Cleo Abram.

As celebridades iniciarão os treinamentos já na próxima semana. Isso porque as atividades exigem cronograma rígido de preparação de simuladores, condicionamento físico, interação com os pilotes e instrução com engenheiros.

Documentário com Agüero e Beckham

Além das informações já divulgadas, todos os processos serão registrados e compartilhados nas redes sociais a fim de dar vida a um documentário. Estima-se que a Fórmula E divulgue o resultado completo das gravações ainda nesta temporada, em 2025.

“A Fórmula E é o esporte automobilístico que mais cresce no mundo e temos uma meta clara de atingir meio bilhão de fãs até 2030. Ao colaborar com alguns dos maiores nomes da cultura popular no momento, podemos abrir a Fórmula E para uma base de fãs totalmente nova”, explicou Jeff Dodds, CEO da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.