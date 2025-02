Queda de avião na capital paulista afeta treinos de Palmeiras e São Paulo

A queda do avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo, interferiu diretamente nas atividades de Palmeiras para manhã desta sexta-feira, 7. Devido à proximidade com a Academia de Futebol, cerca de 2,8 km de distância, o Alviverde precisou alterar o cronograma de treinamentos previstos para o dia. O CT do São Paulo também é próximo ao local, mas o Tricolor ainda não definiu quais medidas serão tomadas.

As atividades do Palmeiras, inicialmente marcadas para esta manhã, foram alteradas para o período da tarde. Já o São Paulo tinha apresentação ao CT prevista para as 10h, mas a interdição da Avenida, uma das mais movimentadas da cidade, causou um atraso de mais de dez minutos na apresentação do grupo.

O avião caiu por volta das 7h20 e deixou dois mortos – passageiro e o piloto da aeronave. Outras seis pessoas ficaram feridas no momento da queda, que ocasionou um incêndio na altura do número 1.874 da Avenida Marquês de São Vicente devido à abundância de combustível vazado.

Treino do Palmeiras

A equipe Alviverde evidentemente foi a mais afetada pelo acidente nesta sexta-feira, 7. O grupo de Abel Ferreira se apresentaria às 10h visando o duelo contra o Água Santa, neste domingo, 9, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians na última quinta-feira, no Allianz Parque. A atividade acabou remarcada para as 15h, de acordo com ‘O Globo’.

O acidente

A aeronave de matrícula PS-FEM decolou do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da cidade, por volta das 7h15 com destino a Porto Alegre. A queda ocorreu logo em seguida, cerca de cinco minutos depois, quando tentava fazer um pouso forçado próximo à Avenida interditada.

