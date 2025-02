Botafogo protesta contra gramado de Moça Bonita e pedirá interdição do estádio

O Moça Bonita, estádio do Bangu que foi palco da vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na última quinta-feira (6), recebeu críticas do Glorioso pelas condições do gramado. Assim, o clube vai enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), nesta sexta-feira, pedindo a interdição do local.

O Alvinegro alega que o gramado apresenta condições inadequadas para a prática do futebol, então pode colocar em risco a integridade física dos jogadores. Sendo assim, o Botafogo exige que a Federação tome as medidas necessárias para garantir a segurança dos atletas. As informações são do portal “ge”.

“É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes”, disse Alessandro Brito, Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo, sobre o Moça Bonita.

“É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva, e para isso solicitamos que a organização do torneio seja firme nessa cobrança. Temos muito compromisso nesse aspecto no Estádio Nilton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais”, concluiu o dirigente.

Botafogo no Campeonato Carioca

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.