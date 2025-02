Palmeiras envia reclamação formal na FPF contra arbitragem do Dérbi

O Palmeiras vai protocolar uma reclamação na Federação Paulista de Futebol por conta da arbitragem no clássico contra o Corinthians, desta quinta-feira (06/02). O Verdão ficou no empate em 1 a 1 com o rival, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde reclama de uma invasão após a cobrança de pênalti de Estêvão.

O Verdão entende que houve invasão na área de João Pedro, do Corinthians, no lance do pênalti perdido por Estêvão, nos acréscimos do clássico. Contudo, o árbitro Raphael Claus não foi ao VAR para revisar o lance e mandou o jogo seguir.

Aos 47 minutos do segundo tempo, Estêvão foi derrubado por Ryan dentro da área e Raphael Claus assinalou pênalti. O próprio garoto acabou indo para a cobrança, mas parou em defesa de Hugo Souza. Contudo, no rebote, o zagueiro corintiano chegou rápido na bola e conseguiu jogar para escanteio, antes que qualquer palmeirense conseguisse chegar para finalizar.

O Palmeiras entende que a invasão beneficiou o zagueiro, que conseguiu chegar primeiro que algum atleta alviverde na bola. Assim, na visão do Verdão, o pênalti precisaria ser batido novamente. Após o clássico, o técnico Abel Ferreira ficou na bronca com a arbitragem por causa deste lance.

“As imagens são claras. Para quem tem obrigação e dever de olhar para as câmeras, esta não é minha função. Se viram a mesma televisão que eu, se calhar era outra, na que eu vi…”, disse Abel.

A diretoria alviverde fará a reclamação formal e espera uma resposta da FPF. Assim, com o resultado, o Palmeiras foi aos 12 pontos. O time é o segundo colocado no Grupo D do Paulistão. Aliás, o líder é o São Bernardo, com 16.

