Thiago Silva volta a marcar em clássicos pelo Fluminense depois de 17 anos

Desde que retornou ao Fluminense, Thiago Silva tem sido uma referência técnica no sistema defensivo e trouxe muita experiência e qualidade. No entanto, faltava um gol contra o rival nesse retorno, o que aconteceu na última quarta-feira (5), diante do Vasco, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca. Algo que não acontecia desde 2008, quando também marcou diante do Cruz-Maltino, em um empate por 1 a 1.

Ao estufar a rede, o capitão tricolor chegou a marca de 16 tentos e se tornou o quinto zagueiro com mais gols na história do clube ao ultrapassar Leandro Euzébio, com 15. No momento, apenas Pinheiro (51), Edinho (33), Silveira e Gum (29) marcaram mais que o Monstro.

Esse foi o segundo gol do camisa 3 desde que voltou ao clube. O primeiro foi em 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

No clássico em Brasília, o Tricolor estava em desvantagem no placar. Assim, o defensor aproveitou a cobrança de falta de Jhon Arias e acertou com o canto de Léo Jardim. Coube a Germán Cano ampliar o marcador e garantir a vitória.

Por fim, com o placar, os comandados do técnico Mano Menezes reagiram na competição. Agora, somam 10 pontos, restando três rodadas para o fim da Taça Guanabara. O foco é terminar entre os quatro primeiros, e o próximo compromisso será contra o Flamengo, neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

Confira os zagueiros com mais gols pelo Fluminense

1º – Pinheiro: 51 gols

2º – Edinho: 33 gols

3º – Silveira e Gum: 29 gols

5º – Thiago Silva: 16 gols

6º – Leandro Euzébio: 15 gols

