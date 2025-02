Ancelotti, do Real Madrid, rebate presidente de La Liga: ‘Ninguém perdeu o juízo’

Depois das acusações de Javier Tebas, presidente da La Liga, Carlo Ancelotti falou sobre o protesto do Real Madrid contra a arbitragem. Assim, o treinador esclareceu as polêmicas que envolveram o clube nos últimos dias, antes do duelo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O comandante afirmou não ter conhecimento de qualquer pressão do clube sobre os árbitros. Além disso, alfinetou os críticos ao dizer que o Real Madrid tentou mudar o sistema que supostamente o favorece.

“Não tenho conhecimento de que o Real Madrid tenha pressionado os árbitros. Há quem diga que o sistema favorece o Real Madrid, mas quando o Real Madrid quer mudá-lo, rejeita-o “, disse o treinador ao destacar que o clube não perdeu o juízo e o foco é apenas em ter os áudios dos árbitros.

“Tebas pode ficar descansado, aqui ninguém perdeu o juízo. Não sei por que ainda não nos deram (os áudios), não estamos pedindo que você revele um grande segredo, apenas que saiba o que aconteceu. Não há nada de mal nisso”, completou.

Por fim, na última segunda-feira, o Real Madrid enviou uma carta formal à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em protesto contra a arbitragem. O clube reclamou da atuação dos juízes no duelo contra o Espanyol, que aconteceu no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O documento, portanto, destacou dois possíveis erros de marcação ao longo da partida. Eles envolveram Mbappé e Vini Jr, e o clube merengue exigiu que a organização divulgue áudios da comunicação com o VAR.

