Hugo defende o sexto pênalti no Corinthians e tem média melhor do que Cássio

Hugo Souza voltou a brilhar no Corinthians, ao defender um pênalti no último lance do dérbi contra o Palmeiras. As equipes ficaram no 1 a 1 nesta quinta-feira (06/02), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O arqueiro chegou a sua sexta penalidade defendida desde que chegou ao Timão.

Antes de pegar o pênalti de Estêvão, o goleiro já havia defendido outro na partida anterior, contra o Novorizontino, que garantiu a vitória do Corinthians fora de casa. Já em 2024, o goleiro pegou três cobranças do Bragantino, em disputa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e uma do Grêmio, na Copa do Brasil. No total, Hugo enfrentou 18 penalidades pelo Corinthians e foi vazado 10 vezes (além das seis defesas, houve dois chutes para fora).

Aliás, para efeito de comparação, Hugo já tem uma média superior a de Cássio na marca da cal. O atual titular tem média de 1,5 por jogo. Já o ídolo corintiano tem média 1,18, com 32 cobranças interceptadas em 27 partidas. O goleiro, que defendeu a meta alvinegra entre 2012 e 2024, pegou 10 penalidades no tempo regulamentar e 22 em disputas alternadas.

Além disso, para igualar a melhor temporada de Cássio, Hugo Souza precisa de mais cinco defesas. Afinal, em 2023, Cássio pegou sete penalidades, contra Mirassol. Já o atual titular soma duas ainda no começo da temporada.

“Esse ponto foi importante para deixar a gente na liderança não só do grupo, mas da classificação geral. A gente vai buscar nossa melhora, vai buscar cada vez mais as vitórias. Fico feliz por ter evitado a derrota, se Deus quiser vamos trabalhar para voltar a ganhar três pontos e voltar a ganhar clássicos”, disse Hugo Souza, após o clássico.

