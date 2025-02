Saiba modelo e preço do avião que caiu na Barra Funda e afetou o treino do Palmeiras

O avião de pequeno porte que caiu na Barra Funda, em São Paulo, e alterou o cronograma do Palmeiras nesta sexta-feira, 7, era um modelo King Air F90. A queda ocorreu na altura do número 1.874 da Avenida Marquês de São Vicente – uma das mais movimentadas da cidade -, por volta das 7h20, deixando ao menos dois mortos e sete feridos.

A aeronave decolou por volta das 7h15 rumo a Porto Alegre e caiu cerca de cinco minutos depois ao forçar um pouso de emergência na pista. Na queda, o avião atingiu um ônibus e causou uma explosão no local – as vítimas fatais foram encontradas carbonizadas dentro do King Air. Todos os feridos já se encontram no hospital.

O acidente provocou alteração no cronograma do Palmeiras para esta sexta-feira, 7. Isso porque a reapresentação do elenco à Academia de Futebol, prevista inicialmente para as 10h, ocorrerá a partir das 15h devido à proximidade com o local da queda. Com a explosão, a Avenida de acesso ficou interditada e interferiu na locomoção.

Ficha técnica

O modelo Beechcraft King Air F90 possui 4,6 metros de altura e 12,1 de comprimento. Seu peso máximo de decolagem é de 4.967 kg, enquanto sua velocidade atinge até 463 km/h. Fabricada em 1981, a aeronave disponibiliza oito assentos e comporta até sete passageiros. Além disso, disponibiliza apenas uma tripulação prevista na certificação.

De propriedade da Maxima Inteligencia Operações Estruturadas e Empreendimentos LTDA, o avião identifica-se como biomotor turboélice com cabine pressurizada. Costuma atender demandas de uso executivo e particular. Esse em específico só realizava serviços privados.

O custo de um modelo como esse varia de R$ 10 a R$ 35 milhões. As causas e eventuais responsabilidades pelo acidente ainda passarão por investigações da Polícia e Aeronáutica.

Treino do Palmeiras

A queda ocorreu próximo a diversos pontos turísticos da cidade de São Paulo. Além da proximidade com a Academia de Futebol, localizada exatamente na mesma avenida, a cerca de 2,5 km local, também fica perto do Estádio Allianz Parque. O CT Alviverde é na altura do número 2.650, enquanto o acidente ocorreu no 1.874 da Marquês de São Vicente.

A proximidade evidentemente afetou o cronograma da equipe, conforme mencionado acima. O treino marcado para as 15h desta sexta-feira visa o duelo contra o Água Santa, neste domingo, 9, pela 8º rodada do Paulistão. A bola vai rolar a partir das 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

