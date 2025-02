Flamengo fará homenagem para garotos do Ninho em clássico contra o Fluminense

A data de 8 de fevereiro não rende boas lembranças para o Flamengo. Neste sábado (8), o incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou 10 garotos da base do clube, completa seis anos, e ninguém foi culpado judicialmente. Diante disso, o Rubro-Negro vai aproveitar o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, para fazer uma homenagem para as vítimas da tragédia que aconteceu em 2019.

O time do Flamengo entrará em campo com um patch especial na camisa, exibindo a mensagem “Nossos 10!”. Além disso, haverá uma mensagem no telão para os torcedores. O clube da Gávea só esperava o “ok” do Fluminense para divulgar as ações. Isto porque o Tricolor é mandante do jogo.

Além das homenagens na partida, o Flamengo também fará um culto ecumênico. O evento, porém, será apenas para familiares, funcionários e diretoria do Fla. Todas as famílias foram convidadas para o Ninho do Urubu. O técnico Filipe Luís também estará presente.

Ao longo desta semana, a tragédia no Ninho do Urubu rendeu alguns desdobramentos. Por parte da diretoria, o Fla chegou em acordo com a última família vítima do acontecimento do dia 8 de fevereiro. Isto, aliás, mostra uma outra postura em relação a gestão passada. Bap, afinal, reforçou que era a prioridade em sua gestão.

Além disso, pela esfera da Justiça, o nome do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, não está mais entre os réus do processo. A decisão aconteceu na última quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acatou o pedido do Ministério Público.

