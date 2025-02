Riquelme revela planos de ampliação para La Bombonera

O presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, revelou maiore detalhes do planejamento de ampliação para o estádio do clube, La Bombonera. As informações se confirmaram em entrevista do dirigente para a rádio argentina ‘La Red’.

De acordo com o relato de Riquelme, a principal medida para aumentar a capacidade será a construção de um anel adicional de arquibancada, algo que elevaria a presença de público para 80 mil pessoas. Além disso, outras medidas estruturais estão no plano como mudança da altura do gramado e movimento de sua posição em alguns metros para se acomodar a nova disposição.

Em relação ao cronograma de obras previsto, a ideia para começar os trabalhos financiados inteiramente pelo clube seria em 2026. Entretanto, detalhes como prazo de conclusão e valor total gasto não foram divulgados.

Sonho antigo

Ampliar a parte estrutural do Boca (em especial, de La Bombonera) é o maior objetivo da gestão do ex-jogador que começou no fim de 2023. Não por acaso, outros projetos estiveram em discussão, mas encontraram uma questão impeditiva: a necessidade de adquirir imóveis no entorno do estádio.

No fim do ano passado, também em entrevista para ‘La Red’, Riquelme foi taxativo ao dizer que não tinha nenhuma intenção de bater na porta dos vizinhos a casa boquense para adquirir suas casas em prol da ampliação de La Bombonera. Algo que, no atual projeto, não se faz necessário.

“Eu não gostaria que alguém viesse e dissesse: ‘Você pode sair de sua casa?’. Jamais baterei na porta dos vizinhos para obrigá-los a sair de casa. Há famílias, há crianças, elas ficam felizes em abrir a porta e ver La Bombonera. Queremos fazer algo para torná-la maior e espero que a Cidade de Buenos Aires se junte a nós nesse momento”, disse, na época, o mandatário e ídolo do Boca Juniors.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.