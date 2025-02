São Paulo não vence em Bragança Paulista há seis anos

O São Paulo encara o RB Bragantino neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor vem fazendo grande campanha na competição, mas para seguir com um bom desempenho, terá que superar um grande desafio. Afinal, a equipe vem tendo muitas dificuldades de vencer em Bragança Paulista.

A última vez que o São Paulo venceu o RB Bragantino, fora de casa, aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2019. Na ocasião, Pablo e Arboleda marcaram os gols do triunfo do Tricolor por 2 a 0. Desde então, já são seis anos que a equipe não consegue triunfar no estádio Nabi Abi Chedid.

Aliás, a vitória aconteceu antes de o Bragantino firmar parceria com a Red Bull. Desde que existiu a fusão, as equipes se enfrentaram sete vezes em Bragança Paulista, com quatro vitórias do Massa Bruta e três empates. Assim, o Tricolor mostra que não vem tendo sucesso desde que o clube do interior recebeu o aporte financeiro da empresa de bebidas.

O último duelo aconteceu pelo Brasileirão do ano passado. O RB Bragantino saiu na frente com Eduardo Sasha, mas Lucas Moura deixou tudo igual. Assim, as equipes ficaram no 1 a 1.

Como chega São Paulo e RB Bragantino

Lanterna do Grupo B com apenas cinco pontos conquistados, o RB Bragantino vê o rebaixamento mais de perto que a classificação e pode acabar a rodada na zona de rebaixamento. Aliás, com apenas uma vitória, o time de Bragança Paulista parece estar prorrogando a má fase do final do ano passado. Afinal, em seu último compromisso, o Massa Bruta viajou até Limeira para encarar a Inter e voltou com um ponto na bagagem ao empatar em 1 a 1.

Já o São Paulo vive um momento oposto ao de seu adversário. Afinal, o time comandado por Luis Zubeldía lidera o Grupo D, com 13 pontos, mesmo com dois jogos a menos. Além disso, vem fazendo grande campanha com quatro vitórias, um empate e uma derrota, e vem de uma goleada em cima do Mirassol, no Morumbis.

