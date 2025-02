Quinteros ainda tem indefinição na meta do Grêmio para o Gre-Nal

O técnico Gustavo Quinteros tem apenas uma dúvida no time do Grêmio para o primeiro clássico com o seu arquirrival Inter na temporada. O comandante ainda vai decidir se retorna com Gabriel Grando na meta do Imortal ou se dará sequência a Tiago Volpi, recém-contratado, na teoria, o para ser o dono da posição. Simultaneamente, houve uma preferência por jogadores mais experientes no setor defensivo.

A indefinição no gol ocorre porque Gabriel Grando aproveitou as chances que teve entre os 11 iniciais com atuações seguras. Tal cenário ocorreu após a inesperada saída de Marchesín para o Boca Juniors, da Argentina. Com isso, houve a necessidade de o Imortal se posicionar no mercado em busca de uma reposição. O Tricolor Gaúcho identificou Tiago Volpi como uma oportunidade de mercado, pois o arqueiro já conversava com o Toluca, do México, seu ex-clube, para uma rescisão de contrato.

Deste modo, na sequência, ele acertou com o Grêmio, e a expectativa é de que assumisse a posição, principalmente pela sua experiência. No entanto, em sua estreia, na derrota para o Juventude, já sofreu críticas de alguns torcedores por sua atuação. Afinal, houve alegações que Volpi contribuiu em um dos gols do Jaconero.

Quinteros opta por zagueiros experientes no Grêmio

Apesar da dúvida na meta, o treinador Gustavo Quinteros já escolheu os demais integrantes do setor defensivo da equipe. João Pedro na lateral direita e Viery na esquerda, além de Jemerson e Rodrigo Ely como dupla de zaga. Havia a possibilidade de Gustavo Martins atuar no lugar do segundo. Até mesmo porque o camisa 5 retornou a campo no último compromisso da equipe depois de se recuperar de um trauma no pé direito.

Portanto, o comandante deu preferência aos jogadores com mais experiência. O principal receio de Quinteros está na lateral esquerda, já que ainda há a necessidade de improvisação do jovem zagueiro Viery. Isso porque o Tricolor Gaúcho sofre com a escassez de opções pela lesão muscular na coxa direita de Mayk no início da temporada.

A diretoria também sofreu com a ineficiência de contratar um reforço a tempo. Um exemplo disso foi a entrada no imbróglio judicial com o Vitória depois de pagar a multa rescisória de Lucas Esteves, que ainda não teve um desfecho. Neste cenário, o treinador tem apenas dois jovens inexperientes no profissional, o próprio Viery e Pedro Lucas, jogador que atua originalmente na posição.

