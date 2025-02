Manchester City não inclui Vitor Reis na disputa da Liga dos Campeões

O Manchester City optou por não inscrever o zagueiro Vitor Reis para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. O prazo para fazer a alteração da lista de inscritos se encerrou às 20h (de Brasília) na última quinta-feira (6).

A avaliação do clube inglês é de que o jogador adquirido junto ao Palmeiras precisa angariar maior rodagem no futebol europeu antes de tal passo. Não por acaso, todas as outras contratações da última janela (casos do zagueiro Abdukodir Khusanov, do meio-campista Nico González e do atacante Omar Marmoush) entraram na lista da representação de Manchester.

Entretanto, isso não significa, necessariamente, que o defensor brasileiro está fora dos planos de Pep Guardiola. A ideia, na verdade, é fazer com que essa rodagem no Velho Continente aconteça de maneira gradual e atuando no próprio City. Porém, em confrontos onde a ideia seja de utilizar escalações consideradas como alternativas.

Diante desse cenário, existe a possibilidade de Vitor Reis fazer sua estreia pelo novo clube no próximo fim de semana. Em compromisso válido pela Copa da Inglaterra, o Manchester City vai até a cidade de Londres para encarar o Leyton Orient, clube da terceira divisão inglesa. A saber, o duelo na casa do Leyton está marcado para sábado (8), às 9h15, e vale pela quarta rodada da competição de clubes mais antiga do planeta.

