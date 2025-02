Poder de decisão de Alan Patrick é esperança para o Inter no Gre-Nal

O Inter recorreu ao poder de decisão de Alan Patrick para engatar uma sequência de quatro vitórias consecutivas nos últimos Gre-Nais. Afinal, o camisa 10 ajudou o Colorado a triunfar seja com gols, assistências ou até mesmo na construção de jogadas. Com o isso, o lado vermelho do Rio Grande do Sul vai manter a esperança em mais um momento inspirado para manter a escrita. Dessa vez no clássico de número 444, neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

A sequência positiva teve início no embate pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023 e já com a dependência da boa performance de Alan Patrick. Na oportunidade, o meio-campista abriu o placar e ainda deu assistência para o segundo, enquanto Wanderson fez o último e o Inter superou por 3 a 2 o Grêmio. No duelo seguinte, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho do ano passado, parecia que o Gre-Nal ficaria no empate em 2 a 2. Até que o principal jogador do Colorado sofreu pênalti, converteu e assegurou mais um triunfo pelo mesmo placar.

LEIA TAMBÉM: Internacional oferece R$ 23 milhões ao San Lorenzo por promissor volante

Já na última edição do Campeonato Brasileiro, havia um mistério se o camisa 10 estaria em campo. Ele foi um elemento surpresa na escalação titular e mais uma vez foi influente. O experiente meio-campista driblou Carballo e fez o cruzamento que deu origem ao gol contra de Gustavo Martins no Couto Pereira. Posteriormente, no segundo turno da Série A, que ocorreu no Beira-Rio, participou da jogada que garantiu a vitória. Alan Patrick serviu Bernabei, o lateral-esquerdo arriscou finalização e Borré desviou para dentro da meta.

Números de Alan Patrick pelo Inter em Gre-Nais

O camisa 10 é o principal goleador levando em consideração os jogadores de ambos os times. Isso porque são quatro gols e duas assistências em dez partidas, além de seis vitórias, um empate e três derrotas. O destaque de Alan Patrick não se limita ao Gre-Nal. Afinal, ele foi eleito o melhor meio-campista da última edição do Campeonato Brasileiro, tanto na premiação da CBF como da “Bola de Prata”, organizada pelo canal “ESPN”.

A atual edição do Campeonato Gaúcho é simbólica para o Internacional. O seu primeiro objetivo é quebrar o jejum de quase nove anos sem títulos na competição. Simultaneamente, a outra meta é evitar que o seu arquirrival iguale a sua marca do octacampeonato estadual.

Se o Colorado vencer o clássico, além de ampliar a sua sequência positiva, também garante a classificação para as semifinais do campeonato. Com a melhor campanha do torneio, o Internacional é o líder do Grupo B, com 13 pontos. Além disso, permanece invicto neste início de temporada, com quatro vitórias e um empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.