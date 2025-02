Diretor do Flamengo se reúne com empresário de Paquetá; saiba detalhes

O nome de Lucas Paquetá voltou a ser ventilado no Flamengo, mas é improvável que vista a camisa do clube nesta temporada. No entanto, o empresário do jogador esteve no Ninho do Urubu na última quinta-feira (6) para se reunir com o diretor de futebol José Boto. À princípio, foi um encontro de negócios, mas o nome do meia esteve no encontro. A informação é do “ge”.

Paquetá não foi a pauta principal, mas o nome do jogador naturalmente acabou sendo citado. O Flamengo sondou a situação e sinalizou o interesse em repatriá-lo em algum momento, mas não houve aprofundamento sobre a possibilidade.

O Flamengo, aliás, se blinda juridicamente devido aos riscos da negociação, já que Paquetá é alvo de um processo da FA por suposta participação em manipulação de apostas esportivas. Ele, aliás, tem audiência marcada para março deste ano.

Segundo a acusação formal divulgada pela FA, o meia forçou cartões amarelos em quatro partidas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado. Paquetá criticou “informações imprecisas”, notificou a federação e disse que provará sua inocência.

Paquetá sobre retorno ao Flamengo

Cobrado regularmente na internet para voltar ao Flamengo, o meiao capista afirmou que, no futebol brasileiro, só jogaria no Rubro-Negro.

“Óbvio que eu jogaria em outros times, mas se não existisse o Mengão (risos). Meu clube de coração, se eu fosse voltar para o Brasil eu voltaria para o Flamengo. Sempre falei isso nas entrevistas, é o time que eu cresci. Talvez eu até faria o mesmo se eu tivesse crescido em outro clube, mas eu cresci no Mengão, graças a Deus. Então, eu me vejo só voltando pro Mengão, mas se o Mengão não me quiser, aí não vou ter escolha. Mas eles não vão fazer isso não (risos)”, disse Paquetá, durante ‘live’ na ‘Twitch’.

No West Ham há pouco mais de dois anos, Lucas Paquetá tem bons números pelo clube inglês. O meio campista atuou pelo time de Londres em 109 oportunidades, somando 18 gols marcados e 14 assistências concedidas. Além disso, ele possui um título pela equipe no currículo: a Conference League (2022/2023).

