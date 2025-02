Cruzeiro define data para apresentação do novo técnico

O Cruzeiro já confirmou a data para apresentar o técnico Leonardo Jardim. O primeiro encontro do treinador com a imprensa mineira acontecerá na segunda-feira (10), às 14h (de Brasília), na Toca da Raposa II.

Jardim chegará ao Brasil no sábado (8), e a expectativa é que ele vá até a Toca da Raposa II, onde o elenco está concentrado, para conversar com o auxiliar e os jogadores.

No domingo (9), o treinador terá outro compromisso: conhecerá o Mineirão e fará o primeiro contato com a torcida. Na ocasião, o Cruzeiro enfrentará o Atlético, pelo Campeonato Mineiro. Caso vença, a Raposa pode eliminar o Galo do torneio estadual.

Assim, Leonardo Jardim deve comandar o Cruzeiro pela primeira vez na quarta-feira (12), em partida contra o Democrata-GV, também pelo Campeonato Mineiro.

