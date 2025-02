Chelsea planeja ousada investida por Luis Díaz, do Liverpool

Uma informação de caráter relevante foi divulgada pelo portal colombiano ‘Antena 2’ envolvendo o atacante Luis Díaz, nome da seleção local e que milita no Liverpool. De acordo com o veículo sul-americano, o Chelsea entrou na lista de interessados em fazer uma investida para tirar o jogador dos ‘Reds’.

A ideia se apoia nas questões que permeiam as negociações entre Díaz e o Liverpool para a renovação contratual do atacante. Isso porque, ao contrário do que ocorre no aspecto esportivo onde vive temporada de 12 gols e duas assistências em 32 partidas, o aspecto financeiro tem defasagem que estaria causando incômodo no atleta e seu entorno.

O portal ‘Capology’ aponta que Luis Díaz não está nem no Top 15 dos maiores vencimentos do plantel do clube inglês. Semanalmente, o salário do atacante seria de 55 mil libras esterlinas (R$ 393,2 mil), quantia menor do que figuras sem a mesma constância de titularidade como Federico Chiesa e Konstantinos Tsimikas, por exemplo.

Diante desse cenário, o atleta de 28 anos estaria aberto a ouvir propostas de clubes interessados em seus serviços. E é justamente dentro desse contexto que o Chelsea trabalha e planeja chegar com força através de proposta na próxima janela de transferências.

Atualmente, o vínculo entre Luis Díaz e Liverpool vai até junho de 2027. Além disso, a representação do norte da Inglaterra não se mostra inclinada a perder uma de suas principais peças ofensivas. Termos esses que, por ora, são os maiores impeditivos para uma possível saída do jogador latino.

