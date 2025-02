Dono do Cruzeiro visita treino antes do clássico contra o Atlético

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa II na tarde desta sexta-feira (7) para acompanhar o treinamento dos jogadores. Esta foi a penúltima atividade antes do clássico contra o Atlético, que acontecerá no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

A presença de Lourenço, afinal, teve o objetivo de incentivar os atletas antes de um jogo crucial. Vale destacar que, dependendo da combinação de resultados, uma vitória do Cruzeiro pode ser decisiva para a eliminação do Atlético no torneio estadual.

Além de Pedrinho, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, também esteve no treino. A expectativa é que o técnico Leonardo Jardim chegue à Toca II neste sábado e tenha o primeiro contato com os jogadores.

No entanto, o Cruzeiro seguirá no clássico com o interino Wesley Carvalho à frente do time. O treinador enfrenta um grande desafio para montar a equipe para o jogo, pois o zagueiro João Marcelo sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia na última quinta-feira (6). O jogador já iniciou o processo de recuperação.

Além dele, o atacante Kaio Jorge também está no departamento médico, seguindo um protocolo de fortalecimento após sentir dores em um dos tendões dos pés.

