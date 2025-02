Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (8), Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada de La Liga. A bola rola no Santiago Bernabéu, casa do time merengue, e vale a liderança isolada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue começa um período decisivo na temporada. Líder isolado do Campeonato Espanhol com 49 pontos, o time precisa ao menos empatar com o rival da cidade para seguir no topo da tabela. Além disso, o Real Madrid também está de olho no compromisso contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions, na próxima terça-feira (11).

Ao mesmo tempo, a equipe está um pouco pressionada e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Espanyol, partida que teve muita reclamação por parte do clube contra a arbitragem de La Liga.

O técnico Carlo Ancelotti precisa lidar com uma série de desfalques no elenco. Isto porque Militão, Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga, lesionados, são baixas confirmadas para o clássico.

Contudo, a boa notícia é que os principais jogadores do time foram poupados no compromisso do meio de semana e estarão à disposição do Real neste sábado.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, o Atlético chega embalado para o clássico no Santiago Bernabéu. O time vem de uma goleada sobre o Getafe por 5 a 0 que deixou a equipe com possibilidade de assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol. No momento, o Atléti é o vice-líder com 48 pontos, apenas um a menos que o Real Madrid.

Por fim, a baixa de última hora para o técnico Diego Simeone fica por conta de Le Normand, suspenso. Além disso, Riquelme aparece como dúvida por apresentar um quadro viral durante a semana.

Real Madrid x Atlético de Madrid

23ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 08/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Vallejo e Mendy; Modric, Valverde e Bellingham; Rodygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Azpilicueta e Galán; Simeone, De Paul, Koke e Lino; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: César Soto Grado (ESP).

VAR: Ricardo de Burgos Bengoechea (ESP).

