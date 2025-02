Musa do Criciúma realiza sonho no Rio de Janeiro

A musa do Criciúma, Daiane Campos, realizou um grande sonho: conhecer o Rio de Janeiro. A jovem esteve na cidade maravilhosa entre o final de 2024 e o início deste ano, após um convite de uma amiga.

Durante sua visita, Daiane explorou diversos pontos turísticos do Rio, como o Cristo Redentor e as praias, além de outros locais icônicos. Porém, o lugar que mais a impressionou foi o Morro do Vidigal.

“A vista de lá de cima é algo indescritível, especialmente à noite, quando vemos a cidade iluminada abaixo, com o mar ao fundo. Um verdadeiro sonho!”, afirmou.

Daiane não descarta a ideia de voltar à Cidade Maravilhosa em breve, com o desejo de desfilar em uma escola de samba.

“Já recebi alguns convites, mas ainda não consegui ajustar minha agenda. Quero pensar com carinho sobre essa oportunidade e brilhar na avenida”, concluiu.

