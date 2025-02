PSG goleia em clássico francês e aumenta a vantagem na ponta

O PSG caminha em céu de brigadeiro rumo a mais um título francês. Maior vencedor (12 títulos) e atual tricampeão, o Paris, nesta sexta-feira (7/2), em casa, no Parc des Princes, goleou um de seus maiores rivais, o Monaco, por 4 a 1. Assim, chegou aos 53 pontos, deixando os monegascos parados em terceiro lugar com 37 pontos. O civil-líder é o Olympique, que tem 40 e ainda jogará na rodada. Enfim, pela diferença, parece que o título é quase garantido nesta temporada.

Os gols do PSG, ainda invicto no Campeonato Francês, foram de Vitinha, Kvaratskhelia — que fez seu primeiro gol pelo Paris — e Dembélé (duas vezes). O Monaco descontou com Zakaria.

Primeiro tempo equilibrado

Em casa e diante de um rival de qualidade, mas que joga de forma defensiva, não foi surpresa o PSG ter maior posse de bola (75%). Mas o Monaco, mesmo apostando em contra-ataques, foi bem perigoso nos arremates. Assim, o primeiro tempo foi emocionante, com grandes chances para ambos os lados e 1 a 1 no placar.

O Monaco teve a primeira chance, aos cinco minutos, com Minamino. Ele recebeu um cruzamento e, com falha da marcação, ficou livre na frente do gol. Mas apenas atrasou para Donnarumma. A resposta do PSG foi imediata. O contra-ataque após este lance resultou em falta em Doue pela direita. Vitinha cobrou de forma surpreendente, direto para o gol, pegando o arqueiro Majecki de surpresa e fazendo 1 a 0. Só que uma ótima troca de passes do Monaco, aos 16 minutos, terminou com Zakaria entrando na área e chutando para fazer o gol de empate.

O jogo seguiu animado. Barcelona fez um gol anulado, pois João Neves, que cruzou, fez com que a bola ultrapassasse a linha de fundo, mas em uma marcação polêmica. Aos 28, Mika completou o cruzamento da esquerda, mandando uma bomba, que Donnarumma fez uma defesa fantástica.

PSG liquida o jogo no segundo tempo

No segundo tempo, Kvaratskhelia ampliou num golaço aos nove. O georgiano recebeu de Barcola na área, deixou o zagueiro Mawassa no chão e chutou para fazer um golaço, colocando o PSG de novo na frente do placar. Dois minutos depois, Dembélé triangulou com Doue, entrou na área e ampliou para 3 a 1. O jogo seguiu lá e cá. Se o PSG teve oportunidades, Zakaria teve tudo para diminuir a diferença. Mas sem sucesso. E ainda viu Dembélé concluir de primeira cruzamento de Nuno Mendes para fechar o placar.

Jogos da 21ª rodada do Francês

Sexta-feira (7/2)

PSG 4×1 Monaco

Nantes 0x2 Brest

Sábado (8/2)

Nice x Lens – 13h

Lille x Le Havre – 15h

Saint-Etienne x Rennes – 17h05

Domingo (9/2)

Lyon x Reims – 11h

Auxerre x Toulouse – 13h15

Strasbourg x Montpellier – 13h15

Angers x Olympique – 16h45

