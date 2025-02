Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional fazem o primeiro clássico de maior rivalidade do Rio Grande do Sul da temporada, neste sábado (08/02), às 21h (de Brasília), na Arena. O embate pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho tem objetivos diferentes para os arquirrivais. O Colorado visa garantir a classificação para as semifinais do Estadual e manter a fase invicta no confronto e na temporada. Por outro lado, o Imortal pretende quebrar esta escrita negativa e retomar o caminho das vitórias.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vivia ótimo momento e empolgava no início do ano, pois mantinha a invencibilidade e não havia sofrido gols na temporada. Contudo, Quinteros preferiu dar um descanso para seus titulares e perdeu por 2 a 0 para o Juventude, fora de casa, exatamente para priorizar o Gre-Nal.

O Grêmio, aliás, é o líder do Grupo A, com dez pontos. Mesmo com o tropeço, o Grêmio planeja dar uma resposta rápida ao primeiro resultado negativo. Até mesmo evitar um abalo que possa prejudicar a meta de conquistar o octacampeonato gaúcho. Como preservou seus principais jogadores, a única dúvida do comandante é na meta do Imortal. No caso, se dá sequência ao recém-chegado Tiago Volpi como titular ou se volta a utilizar Gabriel Grando.

Como chega o Internacional

Diferentemente do seu arquirrival, o Colorado segue invicto neste início do ano,com quatro vitórias seguidas, tem a liderança do Grupo B, com 13 pontos, além da melhor campanha do torneio. O retrospecto positivo se estende ao confronto direto no clássico, já que são quatro triunfos consecutivos. Deste modo, o Inter não perde para o Tricolor Gaúcho desde outubro de 2023.

Apesar de também optar por preservar seus titulares, os comandados de Roger Machado asseguraram resultado positivo por 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. Portanto, o treinador pretende utilizar a sua força máxima no Gre-Nal, mas há uma indefinição na ponta direita entre Wanderson, Carbonero e Vitinho. Afinal, o trio acumula boas apresentações neste início de temporada. O técnico também admitiu a possibilidade do meio-campista Bruno Tabata voltar aos relacionados depois de se recuperar de incômodos musculares.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

5ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 08/02/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Grêmio: Gabriel Grando (Tiago Volpi), João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Viery; Villasanti, Dodi, Cristaldo; Aravena, Pavón e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick; Wanderson (Carbonero ou Vitinho), Wesley e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.