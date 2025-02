Manchester United vence Leicester de virada e avança na Copa da Inglaterra

Com emoção, o Manchester United venceu o Leicester por 2 a 1, de virada, e confirmou a classificação na Copa da Inglaterra, o torneio mata-mata mais importante do futebol inglês. De Cordova-Reid abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, enquanto Zirkzee saiu do banco de reservas para deixar tudo igual em Old Trafford. Já nos acréscimos, o zagueiro Maguire, de cabeça, confirmou a vaga nas oitavas de final para os Red Devils.

Dessa maneira, aos trancos e barrancos, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim consegue dar um pouco de alívio para seus torcedores nas copas. Isto porque apesar do desempenho ruim na Premier League, o United fez uma boa campanha na Liga Europa, na qual garantiu a classificação direta para as oitavas de final, além de avançar para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

LEIA MAIS: Homem é interrogado por confusão sangrenta em festa de ex-astro do Manchester United

Manchester United x Leicester

O Manchester United não fez um bom primeiro tempo e foi para o vestiário sob vaias dos torcedores em Old Trafford. O Leicester abriu o placar com o atacante De Cordova-Reid, em um lance de sorte e uma pequena falha do goleiro Onana. Por outro lado, o United criou pouco, enquanto os visitantes ganharam confiança com o passar do tempo e mereceram a vitória parcial.

Contudo, o United tentou mudar a postura no segundo tempo e algumas alterações feitas pelo técnico Rúben Amorim surtiram efeito. Assim, os donos da casa pressionaram em busca do empate. Na primeira boa chance, Garnacho acertou a trave. Mas, aos 22 minutos, Zirkzee, que havia saído do banco de reservas, finalizou de dentro da área para deixar tudo igual em Old Trafford. O gol animou os Red Devils, que seguiram com a pressão e a virada veio nos acréscimos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.