Ex-Flamengo, Braz representa clube da Série B em sorteio da Copa do Brasil

Vice de futebol do Flamengo na gestão de Rodolfo Landim, Marcos Braz marcou presença no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (07). O ex-dirigente rubro-negro representou o Remo, do Pará, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Marcos Braz contou à imprensa que representou o Remo porque recebeu um convite dos dirigentes e amigos do clube paraense. Além disso, o ex-vice do Flamengo também adiantou que deve participar mais vezes de eventos e reuniões na CBF como porta-voz da equipe da Série B do Brasileirão.

Após o fim da gestão de Rodolfo Landim no comando do Flamengo, Marcos Braz se dedica à vida pessoal além do futebol. Também fora da política fluminense, o dirigente mantém contato com amigos do esporte e, inclusive, visitou Belém recentemente.

Marcos Braz, aliás, visitou a capital do Pará no dia 13 de janeiro e também conheceu o CT do clube local. O ex-Fla marcou presença no Estádio Baenão, local onde o elenco atual do Rubro-Negro treinou na véspera da Supercopa do Brasil.

