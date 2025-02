Português: Sporting vê o Porto empatar nos acrécimos

Em um jogo com final muito confuso, com cartões e expulsões, Porto e Sporting empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira, 7/2, pela 21ª rodada do Campeonato Português. O jogo no Estádio do Dragão teve os visitantes saindo na frente, com gol do espanhol Fresneda, no primeiro tempo. Contudo, o Porto foi melhor na etapa final e conseguiu arrancar o empate nos acréscimos, aos 49 minutos, com Namaso. Pouco depois do tento portista, o Sporting reclamou de um pênalti não marcado e, no bate-boca com o juiz e com os jogadores do Porto, Matheus Reis e Diomande acabaram expulsos, deixando os lisboetas com nove jogadores.

O Sporting lidera com 51 pontos, mas pode ver o Benfica (44 pontos e que ainda joga na rodada) encostar. O Porto é o terceiro colocado, com 42 pontos.

Sporting na frente

Porto e Sporting fizeram um jogo equilibrado e até truncado. Hjulmand quase marcou para o Sporting de cabeça. Já o Porto teve duas chances seguidas aos 28 minutos. Primeiramente, depois de roubar a bola na área dos lisboetas, Motta rolou para Eustáquio, que mandou no travessão.

Mas o Sporting acabou levando a melhor no primeiro tempo, abrindo o placar aos 43 minutos. Quenda fez uma jogada excepcional pela esquerda, cortando o primeiro marcador, dando o drible da vaca no segundo e cruzando para a área. A bola sobrou para Fresneda, que pegou de primeira. A bola ainda bateu no portista Neuhem Prez e enganou o goleiro Diogo Costa.

Porto empata no fim

No segundo tempo, o Porto fez valer o fator casa e o Sporting, com a vantagem, se fechou. Com isso, nos primeiros 15 minutos, praticamente só deu os portistas. Aos 13, após escanteio, o zagueiro Djalo marcou de cabeça, mas estava impedido, para desespero da torcida portista.

Com o time pressionado, o técnico Rui Borges colocou seu astro maior, Gyokeres, que começou no banco, pois vinha de lesão. Logo no primeiro toque, o sueco, goleador do mundo em 2024, deixou Quenda livre. Mas o garoto chutou por cima. O lance voltou a acordar o Porto, que encaixou a defesa, voltou a buscar o ataque, mas parou nas boas defesas de Rui Costa. Isso até os acréscimos, aos 49 minutos. Na pressão, Samu se esticou num cruzamento da direita de Fabio Vieira e deu assistência para Namaso, que deixou tudo igual.

Logo em seguida, muita tensão. O Sporting reclamou de um pênalti não marcado em Quenda. Os jogadores pressionaram o juiz, que deu uma série de cartões para os sportinguistas, incluindo dois vermelhos (Matheus Reis e Diomande). O Sporting, mesmo fora de casa e terminando com nove, saiu com um empate que teve sabor de derrota.

Jogos da 21ª rodada do Português

Sexta-feira (7/2)

Porto1 1×1 Sporting

Sábado (8/2)

Aves SAD x Santa Clara – 12h30

Benfica x Moreirense – 15h

Famalicão x Vitória de Guimarães -17h30

Farense x Nacional – 12h30

Estoril x Boavista- 12h30

Domingo (9/2)

Braga x Gil Vicente – 15h

Casa Pia x Estrela Amadora – 17h30

Segunda-feira (10/2)

Arouca x Rio Ave – 17h15

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.