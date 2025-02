Palmeiras encaminha a saída de Atuesta para a MLS

O Palmeiras encaminhou mais uma saída em seu elenco. O volante Atuesta não ficará no elenco e será negociado de forma definitiva com o Orlando City. O Verdão chegou a recusar uma proposta do clube norte-americano, mas, após uma nova investida, os clubes se alinharam para concluir a transação.

No primeiro momento, o Orlando City propôs não pagar todo o salário do atleta e o Palmeiras pagaria parte dos vencimentos. Isso não agradou a diretoria alviverde. Já a segunda pedida agradou o clube paulista, que espera recuperar uma parte do valor envolvido na aquisição do volante, cerca de R$ 20 milhões, em 2022.

Atuesta deve assinar a rescisão com o Palmeiras e fica livre no mercado. O jogador tem contrato até 2026. Com a quebra do vínculo, o colombiano abriria mão de receber boa parte do que teria para receber como direito e o Verdão ficaria com parte de seus direitos econômicos.

Pelo Palmeiras, Atuesta disputou 50 jogos na sua primeira temporada. Entretanto, sofreu uma grave lesão que o afastou de todos os jogos em 2023. No ano seguinte, o Verdão emprestou o jogador ao Los Angeles FC. O colombiano realizou a pré-temporada com o clube alviverde e participou de três partidas no Campeonato Paulista.

