Empoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Neste sábado (8), Empoli e Milan se enfrentam às 14h (de Brasília), no American Express Community Stadium, em partida válida pela 24ª rodada do Calcio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Empoli

O Empoli não faz uma grande temporada e luta pela permanência na elite do futebol italiano. No momento a equipe está em 16º lugar, com 21 pontos, e perdeu algumas posições após a série de três derrotas nas últimas quatro rodadas do Calcio. Assim, a equipe tem a vantagem de apenas um ponto para o Parma, primeiro time na zona de rebaixamento.

Além disso, o técnico Roberto D’Aversa enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo deste sábado. A baixa de última hora fica por conta do meia Maleh, suspenso. Ao mesmo tempo, os zagueiros Ismajli e Sazonov, o lateral Ebuehi, o meia Haas e os atacantes Anjorin, Solbakken e Pellegri, estão lesionados e completam a lista de desfalques do Empoli.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan vive um processo de reconstrução desde a chegada do técnico português Sérgio Conceição, ex-Porto. Assim, o time vem de dois bons jogos, no empate contra a Inter, no clássico de Milão, e depois na vitória sobre a Roma, pela Copa da Itália.

No Campeonato Italiano, porém, o time precisa evoluir. Isto porque o Milan está apenas na 8ª posição, com 35 pontos, e precisa das vitórias para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. No momento, são sete pontos atrás da Fiorentina, que abre o G-4 do Calcio.

Mas, a expectativa é que o técnico Sérgio Conceição poupe alguns jogadores neste sábado, de olho na partida contra o Feyenoord na próxima semana, pelos playoffs da Champions. Por fim, as baixas confirmadas ficam por conta de Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e Emerson Royal, lesionados.

Empoli x Milan

24ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 08/02/2025, às 14h (de Brasília).

Local: American Express Community Stadium, na cidade de Empoli (ITA).

Empoli: Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo. Técnico: Roberto D’Aversa.

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao. Técnico: Sérgio Conceição.

Árbitro: Luca Pairetto (ITA).

